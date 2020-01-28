С чем ассоциируется Октябрь 2020 года? Не только с депрессией и грустью, ожиданием второй волны коронавируса, но и традиционной осенней презентацией Apple, которая немного задержалась. Парни из Купернино представили iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max - новую линейку топовых смартфонов. Произошла реновация дизайна, реконструкция камер, обновлённый дисплей и много других инноваций.

Дизайн нового iPhone 12 Pro Max такой, что хочется купить!

Обновлённый дизайн нового iPhone 12 Pro Max, который можно купить или заказать у нас в Lexcomp, возвращает нас на 7-8 лет назад к самой популярной и желанной модели iPhone 5 или даже 4 поколению. Кнопки переехали на лево, справа теперь антенна 5G. Айфон 12 Про Макс можно будет купить в следующих цветах: Silver, Gold, Graphite. Появится темно-синий цвет "тихоокеанский синий", который пришел на замену прошлогоднему Midnight Green.

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Экран OLED Apple

«Максимальная» версия комплектуется 6,7-дюймовым OLED-дисплеем, изготовленными двумя фирмами – LG и BOE. Максимальная частота обновления экрана составит 120 Гц, поддержка HDR, технологии True Tone, широкий цветовой охват (P3), тактильный отклик при нажатии, контрастность 2 000 000:1 (стандартная), яркость до 800 кд/м² (стандартная) и до 1200 кд/м² в формате HDR.

Камера — предел совершенства

Несмотря на то, что прошлое поколение считалось эталоном по фото и видеосъёмке, компания Apple решила пойти дальше и превзойти себя. Мало того, что увеличили разрешение основного модуля и количество линз, так ещё и ожидаются следующие обновления:

• сенсор LiDAR для моделей Pro и Pro Max, определяющий точное расстояние до объектов;

• Sensor Shift, улучшающий работу оптической стабилизации;

• новые возможности ToF-камеры, нужные для работы с дополненной реальностью;

• скорость записи в 120 FPS для 4К.

Новый Iphone обрел систему из трех камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольной, широкоугольной и телефото, в то время как фронтальная камера будет оснащена одним модулем на 12 Мп. Если коротко, идеал стал еще идеальней.

Производительность и память

Устройство комплектуется мощнейшим процессором A14 Bionic. Чипсет выполнен по 5 нанометровой технологии, благодаря чему увеличилось не только производительность, но и время работы от аккумулятора. Так как яблочные устройства не поддерживают карты памяти, устройство должно комплектоваться большим объёмом встроенной памяти. Оперативная память до 6 Гб, а внутренняя будет иметь следующие версии:

128 Гб;

256 Гб;

512 Гб.

Устройства работают на недавно выпущенной IOS 14. Благодаря обновлённой системе комфортная работа обеспечена на всех версиях iPhone 12. Порт для подключения аксессуаров Smart Connector, к сожалению, iPhone 12 Pro Max версия не получила.

Секреты автономности аккумулятора

Может показаться что увеличение ёмкости аккумулятора до 2765 особо не скажется на времени работы, потому что поддержка сетей 5G будет активно садить смартфон. Но компания провела оптимизацию работы устройства и уменьшила энергопотребление. Теперь новый iPhone 12 Max работает 17 ч в формате видео и до 65 часов в формате аудио. При работе с приложениями так же время работы подросло. Но максимизация времени работы устройства это не про iPhone в целом. Также блок зарядного устройства не будет поставляться вместе со смартфоном, поэтому его придётся приобретать отдельно. Но добавлен MagSafe и стильный примагничивающийся зарядный блок, который в общем-то и заменит у большинства пользователей зарядку.

Связь и другие стандарты.

iPhone 12 оснащен 5G-модемом. Но для России на 2020 год увы это пока не актуально. Мобильные сети пятого поколения у нас пока не работают. iPhone 12 Pro поддерживает стандарт Wi-Fi 6. Защита девайса соответствует стандарту IP68. Так же обновились все другие стандарты.

Хотя коронавирус серьёзно изменил планы многих компаний, в том числе и Apple, Айфон 12 Про Макс появится на презентации, как и планировалось, в сентябре. Однако смартфоны iPhone 12 Pro Max купить можно будет уже в октябре по предзаказу. Лекскомп - выгодное предложение по рассрочке. 0% на все модели iPhone.